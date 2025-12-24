США могут захватить еще два танкера у побережья Венесуэлы

https://1prime.ru/20251224/ssha-865856998.html

ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке OFAC, введенном в отношении Венесуэлы. Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском списке OFAC, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус. В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа. Ранее США захватили три венесуэльских танкера. Первое судно Skipper было перехвачено 10 декабря. В настоящий момент нефтетанкер стоит на якоре в Мексиканском заливе рядом с побережьем Техаса в США, следует из данных о передвижении судов. Соединенные Штаты 20 декабря перехватили второй связанный с Венесуэлой танкер Centuries, перевозивший 2 миллиона баррелей сырой нефти. По передаваемым судном данным, оно находится без движения вблизи берегов Кюрасао. Третий танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти, США перехватили 21 декабря. Последний сигнал с судна поступил более пяти дней назад, на тот момент оно находилось рядом с Антигуа и Барбуда. Bella 1 находится под санкциями Соединенных Штатов и ходил под панамским флагом. Позже танкер сменил флаг с панамского на гайанский. Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.

нефть, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, ofac, nbc, мид рф