США могут захватить еще два танкера у побережья Венесуэлы
2025-12-24T02:16+0300
2025-12-24T02:16+0300
2025-12-24T02:49+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
ofac
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке OFAC, введенном в отношении Венесуэлы. Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском списке OFAC, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус. В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа. Ранее США захватили три венесуэльских танкера. Первое судно Skipper было перехвачено 10 декабря. В настоящий момент нефтетанкер стоит на якоре в Мексиканском заливе рядом с побережьем Техаса в США, следует из данных о передвижении судов. Соединенные Штаты 20 декабря перехватили второй связанный с Венесуэлой танкер Centuries, перевозивший 2 миллиона баррелей сырой нефти. По передаваемым судном данным, оно находится без движения вблизи берегов Кюрасао. Третий танкер Bella 1, шедший в Венесуэлу для загрузки нефти, США перехватили 21 декабря. Последний сигнал с судна поступил более пяти дней назад, на тот момент оно находилось рядом с Антигуа и Барбуда. Bella 1 находится под санкциями Соединенных Штатов и ходил под панамским флагом. Позже танкер сменил флаг с панамского на гайанский. Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
венесуэла
сша
карибское море
