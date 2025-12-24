https://1prime.ru/20251224/ukraina-865861349.html

"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости

В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. <…> Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется", — отметил аналитик.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к началу переговоров. При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские силы несут значительные потери и быстро утрачивают боеспособность.

