https://1prime.ru/20251224/ukraina-865861349.html
"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости
"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости
В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T08:00+0300
2025-12-24T08:00+0300
2025-12-24T08:01+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
дмитрий песков
василий небензя
цру
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. <…> Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется", — отметил аналитик.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к началу переговоров. При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские силы несут значительные потери и быстро утрачивают боеспособность.
https://1prime.ru/20251222/slova-865818443.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, дмитрий песков, василий небензя, цру, оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ЦРУ, ООН
"Нужно немного потерпеть". В США сообщили Зеленскому плохие новости
Макговерн: Зеленский скоро потеряет способность сопротивляться России