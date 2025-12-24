Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865861349.html
В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T08:00+0300
2025-12-24T08:01+0300
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала."Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. &lt;…&gt; Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется", — отметил аналитик.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к началу переговоров. При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские силы несут значительные потери и быстро утрачивают боеспособность.
08:00 24.12.2025 (обновлено: 08:01 24.12.2025)
 
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В течение нескольких месяцев Украина потеряет способность сопротивляться России, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. <…> Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется", — отметил аналитик.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к началу переговоров. При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские силы несут значительные потери и быстро утрачивают боеспособность.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Слова Зеленского о России вызвали недоумение в США
22 декабря, 23:27
 
