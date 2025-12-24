Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251224/venesuela-865859024.html
Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле
Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле - 24.12.2025, ПРАЙМ
Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле
Добавлен бэкграунд | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T05:14+0300
2025-12-24T05:14+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
николас мадуро
nbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859024.jpg?1766542462
Добавлен бэкграунд ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - пишет агентство со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника. По данным Рейтер, судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны, поэтому высадиться на нем, в том числе с вертолета, могут попробовать группы реагирования на угрозы морской безопасности. Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке, введенном в отношении Венесуэлы. Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском санкционном списке США, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус. В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа. Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
венесуэла
сша
карибское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, nbc
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Карибское море, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
05:14 24.12.2025
 
Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле

Reuters: береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер Bella 1

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Добавлен бэкграунд
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - пишет агентство со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника.
По данным Рейтер, судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны, поэтому высадиться на нем, в том числе с вертолета, могут попробовать группы реагирования на угрозы морской безопасности.
Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке, введенном в отношении Венесуэлы.
Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском санкционном списке США, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус.
В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа.
Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАКарибское мореДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала