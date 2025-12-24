https://1prime.ru/20251224/venesuela-865859024.html

Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле

Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле - 24.12.2025, ПРАЙМ

Береговая охрана США может попытаться захватить нефтяной танкер в Венесуэле

Добавлен бэкграунд | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:14+0300

2025-12-24T05:14+0300

2025-12-24T05:14+0300

нефть

энергетика

экономика

венесуэла

сша

карибское море

дональд трамп

николас мадуро

nbc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859024.jpg?1766542462

Добавлен бэкграунд ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Береговая охрана США может попытаться захватить третий нефтяной танкер Bella 1, связанный с Венесуэлой, но ожидает прибытия подкрепления, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Береговая охрана США ожидает прибытия дополнительных сил, прежде чем предпринять попытку высадиться на борт и захватить связанный с Венесуэлой нефтяной танкер, за которым она следит с воскресенья", - пишет агентство со ссылкой на американского чиновника и осведомленного источника. По данным Рейтер, судно Bella 1 отказалось допустить на борт сотрудников береговой охраны, поэтому высадиться на нем, в том числе с вертолета, могут попробовать группы реагирования на угрозы морской безопасности. Военные США могут захватить вблизи побережья Венесуэлы еще не менее двух нефтяных танкеров, находящихся в санкционных списках американского минфина, в рамках объявленной президентом страны Дональдом Трампом блокады боливарианской республики, свидетельствуют данные о передвижениях судов, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости. Так, в настоящее время вблизи венесуэльского порта Пунта-Кардон стоит на якоре танкер, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Данное судно находится в санкционном списке, введенном в отношении Венесуэлы. Второй нефтетанкер, фигурирующий уже в антироссийском санкционном списке США, стоит на якоре в водах Карибского моря недалеко от крупного венесуэльского порта Пуэрто-ла-Крус. В совокупности рядом с побережьем Венесуэлы в настоящее время находятся порядка 40 танкеров различного назначения, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, сырой нефти, продуктов нефтехимии и сжиженного природного газа. Трамп 17 декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее. Он также пригрозил венесуэльской стороне невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Боливарианской Республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать со страной. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

венесуэла

сша

карибское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп, николас мадуро, nbc