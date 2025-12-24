https://1prime.ru/20251224/vyruchka-865859149.html
Выручка российских девелоперов в 2025 году может стать максимальной
2025-12-24T05:17+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Выручка российских девелоперов в 2025 году может стать максимальной за всю историю российского рынка недвижимости, достигнув 5,25 триллиона рублей, сообщил РИА Недвижимость глава аналитического центра проекта "Движение.ру" Ян Гравшин.
"Объем выручки застройщиков, полученной в период с января по ноябрь 2025 года, уже превысил показатель аналогичного периода прошлого года. В том случае, если в декабре не произойдет существенного падения продаж на первичном рынке, девелоперы смогут побить рекорд 2023 года, реализовав недвижимость более чем на 5,25 триллиона рублей", - рассказал он.
По данным проекта, за 11 месяцев 2025 года совокупная выручка российских застройщиков составила 4,8 триллиона рублей, что на 7% выше прошлогодних результатов.
"В конце года рынок сильно разогрет уже внесенными изменениями в условия семейной ипотеки, вступающими в силу с февраля, и дискуссиями об их дальнейшем ужесточении. В октябре девелоперы выручили более 550 миллиардов рублей, в ноябре приблизились к 600 миллиардам рублей. Если в декабре застройщикам удастся отторговать еще примерно на полтриллиона, то продажи станут рекордными за все время. А существенного снижения продаж в декабре мы не ожидаем", - отметил Гравшин.
Как добавил он, в пяти крупных городах застройщики нарастили выручку год к году более чем на 10%: Нижнем Новгороде, Омске, Москве, Перми и Ростове-на-Дону. Существенное сокращение объемов продаж зафиксировано аналитиками проекта только в двух российских мегаполисах: Краснодаре и Красноярске.
