Швейцарский бизнесмен призвал уважать Россию

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Швейцарский предприниматель Тито Теттаманти в интервью журналу Weltwoche призвал уважать Россию и вести с ней бизнес. "Мы должны (РФ - ред.) уважать и вести с ними бизнес", - заявил бизнесмен. По мнению Теттаманти, экс-президент США Джо Байден и его команда полагали, что, поддерживая Украину в конфликте, они тем самым ослабляют Россию, однако это было ошибкой. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

