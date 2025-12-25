https://1prime.ru/20251225/dollar-865901480.html

Доллар стабилен к другим мировым валютам

2025-12-25T08:18+0300

курс доллара к рублю

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Доллар в четверг утром стабилен к евро, иене и фунту стерлингов на фоне рождественских выходных и низкой активности на валютном рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,178 доллара за евро, курс доллара к иене - в 155,93 иены за доллар. Курс фунта не менялся с уровня прошлого закрытия в 1,3508 доллара за фунт. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,01% - до 97,95 пункта. В связи с рождественскими выходными в Европе и тем, что многие участники рынка уже ушли на каникулы, аналитики агентства Рейтер отмечают низкую торговую активность на биржах. Вместе с тем в конце года рынки оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2026 году. По данным CME Group, почти 85% аналитиков ждут сохранения учетной ставки регулятора на текущем уровне в 3,5-3,75% по итогам январского заседания. Чуть более половины опрошенных также ждут сохранения ставки на заседание в марте.

