Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России

2025-12-25T09:28+0300

экономика

нефть

россия

индия

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. "Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 млрд человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы. Но я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его", - сказал посол, отвечая на вопрос, планирует ли Индия сохранить прежние объемы импорта нефти из России.

