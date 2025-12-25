https://1prime.ru/20251225/indiya-865903294.html
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России
Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:28+0300
2025-12-25T09:28+0300
2025-12-25T09:28+0300
экономика
нефть
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. "Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 млрд человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы. Но я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его", - сказал посол, отвечая на вопрос, планирует ли Индия сохранить прежние объемы импорта нефти из России.
https://1prime.ru/20251223/neft-865850547.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, индия
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России
Посол Кумар: Индия при необходимости может изменить объем закупок нефти из РФ