Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России - 25.12.2025
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России
2025-12-25T09:28+0300
2025-12-25T09:28+0300
экономика
нефть
россия
индия
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. "Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 млрд человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы. Но я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его", - сказал посол, отвечая на вопрос, планирует ли Индия сохранить прежние объемы импорта нефти из России.
нефть, россия, индия
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ
09:28 25.12.2025
 
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия должна обеспечивать энергобезопасность своей страны, и в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть коррективы в объеме импорта нефти из России в Индию, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Политика Индии заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для 1,5 млрд человек. Во-вторых, у нас есть диверсифицированные источники поставок углеводородных продуктов. Индийские компании закупают продукцию за рубежом, поскольку это может быть более привлекательно с коммерческой точки зрения. Таким образом, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка могут быть внесены коррективы. Но я не могу точно сказать, на каком уровне идут закупки того или иного продукта или где какая компания будет закупать его", - сказал посол, отвечая на вопрос, планирует ли Индия сохранить прежние объемы импорта нефти из России.
ЭкономикаНефтьРОССИЯИНДИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала