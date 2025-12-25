Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году, следует из слов первого-вице премьера РФ Дениса Мантурова. "Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 году, исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома", - сказал он в интервью газете "Ведомости" в ответ на реплику о том, что в доковидные времена локальные игроки занимали 80% авторынка и более.Мантуров добавил, что к настоящему моменту доля выпущенных в России автомобилей на отечественном рынке составляет 55%, что на 11 процентных пунктов больше, чем год назад. "Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов", - отметил первый вице-премьер. Он подчеркнул, что акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны.
09:23 25.12.2025
 
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме

Мантуров: доля локальных машин в автопроме в России достигнет 80% к 2030 году

© РИА Новости . Сергей Березин | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей
Цех сборки автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Цех сборки автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Березин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году, следует из слов первого-вице премьера РФ Дениса Мантурова.

"Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 году, исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома", - сказал он в интервью газете "Ведомости" в ответ на реплику о том, что в доковидные времена локальные игроки занимали 80% авторынка и более.

Мантуров добавил, что к настоящему моменту доля выпущенных в России автомобилей на отечественном рынке составляет 55%, что на 11 процентных пунктов больше, чем год назад.
"Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов", - отметил первый вице-премьер.
Он подчеркнул, что акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны.
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России
08:17
 
РОССИЯРФДенис МантуровАвто
 
 
