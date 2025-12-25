https://1prime.ru/20251225/manturov-865903146.html
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:23+0300
2025-12-25T09:23+0300
2025-12-25T09:23+0300
россия
рф
денис мантуров
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859648663_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f84b3c3778095e669de7dba8897db6c9.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году, следует из слов первого-вице премьера РФ Дениса Мантурова. "Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 году, исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома", - сказал он в интервью газете "Ведомости" в ответ на реплику о том, что в доковидные времена локальные игроки занимали 80% авторынка и более.Мантуров добавил, что к настоящему моменту доля выпущенных в России автомобилей на отечественном рынке составляет 55%, что на 11 процентных пунктов больше, чем год назад. "Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов", - отметил первый вице-премьер. Он подчеркнул, что акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны.
https://1prime.ru/20251225/manturov-865901336.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859648663_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0b17f021f18e7fdceb7e3eb2a2b29b9a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, денис мантуров, авто
РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
Мантуров рассказал о планах по росту доли локальных машин в автопроме
Мантуров: доля локальных машин в автопроме в России достигнет 80% к 2030 году
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство согласно обновленной стратегии развития автопрома России рассчитывает достичь доли локальных машин на российском рынке порядка 80% к 2030 году, следует из слов первого-вице премьера РФ Дениса Мантурова.
"Постараемся вернуться к этому показателю к 2030 году, исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома", - сказал он в интервью газете "Ведомости" в ответ на реплику о том, что в доковидные времена локальные игроки занимали 80% авторынка и более.
Мантуров добавил, что к настоящему моменту доля выпущенных в России автомобилей на отечественном рынке составляет 55%, что на 11 процентных пунктов больше, чем год назад.
"Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг – это достижение необходимого уровня локализации агрегатов", - отметил первый вице-премьер.
Он подчеркнул, что акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны.
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России