"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию на 20 процентов

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" в 2025 году нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 20%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года. "Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии. И на полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", - приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.
