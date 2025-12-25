https://1prime.ru/20251225/mishustin-865906176.html

Мишустин поделился планами модернизации аэропортов

Мишустин поделился планами модернизации аэропортов

Мишустин поделился планами модернизации аэропортов

Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов, эта работа активно идет, в том числе с привлечением частного капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов, эта работа активно идет, в том числе с привлечением частного капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "В течение шести лет мы должны модернизировать 75 аэропортов страны, делаем это очень активно, с привлечением бизнеса", - сказал Мишустин, напомнив, что недавно были запущены обновленные аэропорты в Ижевске и Мурманске. По его словам, это нужно для достижения цели по увеличению в следующие пять лет авиационной мобильности россиян в 1,5 раза по отношению к 2023 году.

