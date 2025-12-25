Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поделился планами модернизации аэропортов - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/mishustin-865906176.html
Мишустин поделился планами модернизации аэропортов
Мишустин поделился планами модернизации аэропортов - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин поделился планами модернизации аэропортов
Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов, эта работа активно идет, в том числе с привлечением частного капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T10:43+0300
2025-12-25T11:09+0300
бизнес
россия
рф
ижевск
мурманск
михаил мишустин
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_0:212:2953:1873_1920x0_80_0_0_c8ff21c7e74f76950bdcd60a768c1854.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов, эта работа активно идет, в том числе с привлечением частного капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "В течение шести лет мы должны модернизировать 75 аэропортов страны, делаем это очень активно, с привлечением бизнеса", - сказал Мишустин, напомнив, что недавно были запущены обновленные аэропорты в Ижевске и Мурманске. По его словам, это нужно для достижения цели по увеличению в следующие пять лет авиационной мобильности россиян в 1,5 раза по отношению к 2023 году.
https://1prime.ru/20251225/reysy-865904560.html
рф
ижевск
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_23f585e91c2e8b9357bb57f045d29e63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ижевск, мурманск, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Ижевск, МУРМАНСК, Михаил Мишустин, Аэрофлот
10:43 25.12.2025 (обновлено: 11:09 25.12.2025)
 
Мишустин поделился планами модернизации аэропортов

Мишустин: Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Самолет в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в течение шести лет модернизирует 75 аэропортов, эта работа активно идет, в том числе с привлечением частного капитала, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"В течение шести лет мы должны модернизировать 75 аэропортов страны, делаем это очень активно, с привлечением бизнеса", - сказал Мишустин, напомнив, что недавно были запущены обновленные аэропорты в Ижевске и Мурманске.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Число рейсов из России на Кубу выросло
10:11
По его словам, это нужно для достижения цели по увеличению в следующие пять лет авиационной мобильности россиян в 1,5 раза по отношению к 2023 году.
 
БизнесРОССИЯРФИжевскМУРМАНСКМихаил МишустинАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала