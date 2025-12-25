Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:14+0300
2025-12-25T13:14+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
рф
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
13:14 25.12.2025
 
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти

Новак: мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Александр Новак
Новак предупредил о последствиях торговых войн
НефтьРФАлександр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала