Новак заявил о сбалансированности рынка нефти

Новак заявил о сбалансированности рынка нефти - 25.12.2025

Новак заявил о сбалансированности рынка нефти

Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

