https://1prime.ru/20251225/neft-865911642.html
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:14+0300
2025-12-25T13:14+0300
2025-12-25T13:14+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что в период низкого спроса решения по повышению добычи не применяются. При повышении спроса по мере роста рынка идет увеличение добычи", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251225/voyny-865910336.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fcbefcf23044e9609109fa389b4e33d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Новак: мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован