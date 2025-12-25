Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году - 25.12.2025
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
2025-12-25T07:27+0300
2025-12-25T07:27+0300
нефть
энергетика
рф
александр новак
опек
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Прирост мирового спроса на нефть в течение 25 лет, то есть к 2050 году, по экспертным оценкам, составит 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что последние два года мировое потребление нефти ежегодно растет более чем на 1 миллион баррелей в сутки. "Это, конечно, требует инвестиций и совместной работы над тем, чтобы обеспечивать рынок, потому что это связано с энергетической безопасностью, с обеспечением потребителей", - подчеркнул Новак. Согласно ежегодному прогнозу ОПЕК, представленному в июле, спрос на нефть в мире к 2050 году вырастет на 18,5% к уровню 2024 года - почти до 123 миллионов баррелей в сутки.
ПРАЙМ
ПРАЙМ
нефть, рф, александр новак, опек
Нефть, Энергетика, РФ, Александр Новак, ОПЕК
07:27 25.12.2025
 
Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году

Новак: рост мирового спроса на нефть к 2050 году составит 15-20 миллионов баррелей в сутки

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Прирост мирового спроса на нефть в течение 25 лет, то есть к 2050 году, по экспертным оценкам, составит 15-20 миллионов баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По оценкам экспертов, где-то к 2050 году, то есть в течение 25 лет, прирост составит от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что последние два года мировое потребление нефти ежегодно растет более чем на 1 миллион баррелей в сутки.
"Это, конечно, требует инвестиций и совместной работы над тем, чтобы обеспечивать рынок, потому что это связано с энергетической безопасностью, с обеспечением потребителей", - подчеркнул Новак.
Согласно ежегодному прогнозу ОПЕК, представленному в июле, спрос на нефть в мире к 2050 году вырастет на 18,5% к уровню 2024 года - почти до 123 миллионов баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьРФАлександр НовакОПЕК
 
 
Заголовок открываемого материала