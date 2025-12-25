https://1prime.ru/20251225/novak-865909079.html
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак - 25.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:09+0300
2025-12-25T12:09+0300
2025-12-25T12:09+0300
нефть
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы выйдем на уровень добычи примерно как в 2024 году - 516 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251225/novak-865908487.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, александр новак
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
Новак: добыча нефти в 2025 году составит около 516 миллионов тонн