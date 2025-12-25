Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.12.2025
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак - 25.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
нефть
россия
рф
александр новак
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы выйдем на уровень добычи примерно как в 2024 году - 516 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
рф
Новости
нефть, россия, рф, александр новак
Нефть, РОССИЯ, РФ, Александр Новак
12:09 25.12.2025
 
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак

Новак: добыча нефти в 2025 году составит около 516 миллионов тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид
Работа нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы выйдем на уровень добычи примерно как в 2024 году - 516 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год
