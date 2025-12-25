https://1prime.ru/20251225/novak-865909079.html

Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак

Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак - 25.12.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак

Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T12:09+0300

2025-12-25T12:09+0300

2025-12-25T12:09+0300

нефть

россия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2025 году будет примерно на уровне 2024 года - 516 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы выйдем на уровень добычи примерно как в 2024 году - 516 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://1prime.ru/20251225/novak-865908487.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак