https://1prime.ru/20251225/novak-865909620.html

Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году

Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году - 25.12.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году

Добыча нефти в России в 2026 году вырастет на 2%, до 525 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T12:06+0300

2025-12-25T12:06+0300

2025-12-25T12:06+0300

нефть

россия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2026 году вырастет на 2%, до 525 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас заложен рост примерно на 2% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, это примерно 525 миллионов тонн", - прокомментировал он в интервью телеканалу "Россия 24" прогноз добычи нефти в 2026 году.

https://1prime.ru/20251225/indiya-865903294.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак