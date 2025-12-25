Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году
2025-12-25T12:06+0300
2025-12-25T12:06+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2026 году вырастет на 2%, до 525 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас заложен рост примерно на 2% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, это примерно 525 миллионов тонн", - прокомментировал он в интервью телеканалу "Россия 24" прогноз добычи нефти в 2026 году.
12:06 25.12.2025
 
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2026 году вырастет на 2%, до 525 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас заложен рост примерно на 2% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, это примерно 525 миллионов тонн", - прокомментировал он в интервью телеканалу "Россия 24" прогноз добычи нефти в 2026 году.
Посол Кумар допустил, что Индия скорректирует объем импорта нефти из России
