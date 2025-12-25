https://1prime.ru/20251225/novak-865909620.html
Новак рассказал о росте добычи нефти в России в 2026 году
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в 2026 году вырастет на 2%, до 525 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас заложен рост примерно на 2% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, это примерно 525 миллионов тонн", - прокомментировал он в интервью телеканалу "Россия 24" прогноз добычи нефти в 2026 году.
