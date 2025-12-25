https://1prime.ru/20251225/putin-865925638.html

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным вызвало тревогу среди европейских... | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным вызвало тревогу среди европейских политических элит, сообщает Al Khaleej. "Макрон объясняет свою инициативу, предложенную после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. <…> Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнёров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили это как проявление французской исключительности и шаг Макрона, противоречащий общим тенденциям, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими коллегами", — говорится в статье. Согласно информации издания, европейские "наблюдатели и аналитики были поражены внезапной сменой позиции Макрона". На прошлой неделе французский лидер заявил о том, что европейским странам было бы полезно восстановить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные контакты между лидерами двух стран должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

