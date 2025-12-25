Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года - 25.12.2025
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года - 25.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года
Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три... | 25.12.2025, ПРАЙМ
экономика
бизнес
россия
минпромторг
авто
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении. "Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.
бизнес, россия, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Авто
18:59 25.12.2025
 
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года

Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей

Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство.
"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении.
"Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа
Вчера, 20:33
МВД предупредило о мошенничестве с покупкой авто из-за рубежа
Вчера, 20:33
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМинпромторгАвто
 
 
