https://1prime.ru/20251225/utilsbor-865922143.html
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года - 25.12.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года
Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T18:59+0300
2025-12-25T18:59+0300
2025-12-25T18:59+0300
экономика
бизнес
россия
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863278423_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_4fb9d357f9accda796ba66304eb31fdc.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении. "Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20251224/mvd-865888598.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863278423_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_8cd3bc99fdcfaf25456a08eb322312ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Авто
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года
Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей