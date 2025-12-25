https://1prime.ru/20251225/utilsbor-865922143.html

Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года

Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года - 25.12.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил перенести сроки уплаты утильсбора на конец 2026 года

Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три... | 25.12.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

россия

минпромторг

авто

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил перенести срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей страны, платежи за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года, сообщило министерство. "Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", - говорится в сообщении. "Предлагается перенести сроки оплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года на декабрь 2026 года", - добавили в ведомстве.

