https://1prime.ru/20251225/volkswagen-865881841.html

"Системный кризис". Европейский автопром затрещал по швам

"Системный кризис". Европейский автопром затрещал по швам - 25.12.2025, ПРАЙМ

"Системный кризис". Европейский автопром затрещал по швам

Старейший немецкий концерн Volkswagen закрывает завод в Дрездене. Рентабельность снизилась, продажи резко упали. Трудности и в автопроме других стран Старого... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T07:07+0300

2025-12-25T07:07+0300

2025-12-25T07:07+0300

статья

бизнес

мировая экономика

промышленность

volkswagen

сша

германия

ес

bmw

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3253e9605316c1636846568000dfa55d.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Елена Савельева. Старейший немецкий концерн Volkswagen закрывает завод в Дрездене. Рентабельность снизилась, продажи резко упали. Трудности и в автопроме других стран Старого Света. О причинах и последствиях — в материале "Прайм".Падение продажЕще в сентябре прошлого года Bloomberg и Süddeutsche Zeitung (SZ) предупреждали о печальных перспективах автозавода в Дрездене и предприятия по выпуску комплектующих в Оснабрюке. В Volkswagen говорили о необходимости радикальных мер.В Европе и Китае просел спрос. Заметно сократились продажи и в США из-за повышения пошлин.И вот Financial Times сообщает: впервые за 88-летнюю историю концерн закрывает завод. Знаменитую "стеклянную мануфактуру", уточняет издание, сдадут в аренду Техническому университету. Там оборудуют научно-исследовательский центр по разработке технологий искусственного интеллекта, робототехники и микросхем.Низкая рентабельностьЗа пять лет Volkswagen потерял почти треть капитализации. Эксперты объясняют это чрезмерной себестоимостью производства в Германии из-за резкого роста расходов в условиях энергокризиса. Плюс замедление спроса на электромобили на ключевых рынках ЕС и жесткая ценовая конкуренция с китайцами.Годовая прибыль концерна упала на 56%, указывает Федор Аржаев, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.Конкурировать с китайскими компаниями было все труднее. Особенно дрезденскому заводу, выпускавшему электромобили. Спрос на европейском рынке продолжал падать, вдобавок собственные разработки заместили китайскими. Например, двигатели для новых гибридных моделей Mercedes делает Geely, уточняет аналитик.Тарифные войныВведенные Трампом пошлины усугубили ситуацию. И не только напрямую — глобальную цепочку поставок нарушило и "бодание" Пекина с Вашингтоном."Таможенные сборы США на автозапчасти и аккумуляторы китайского производства увеличили затраты тех, кто зависит от китайских поставщиков. Пекин, мировой лидер в сегменте аккумуляторов, ограничил экспорт ключевых материалов — редкоземельных металлов. Это создало дополнительные уязвимости", — уточняет экономист Евгений Сумароков.Санкции против РоссииПо европейскому автопрому ударил и отказ от дешевых российских энергоресурсов и сырья. Производственные и транспортные издержки резко выросли."Выход Volkswagen из России привел к списаниям активов на два миллиарда евро, росту себестоимости продукции — из-за дорогой импортируемой энергии, в основном газа для генерации электричества", — отмечает Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве России.Цепная реакцияVolkswagen не единственный пострадавший. О падении прибыли — почти двукратном по сравнению с 2024-м — отчитались Mercedes Benz и Audi. В BMW к прошлому году не досчитались 37%. Stellantis, BMW анонсировали оптимизацию издержек, включая потенциальное сокращение мощностей в Западной Европе."Автопром — это около пяти процентов ВВП Германии, закрытие завода неизбежно повлияет на макроэкономические показатели. В перспективе усилится и безработица, так как под сокращение попадут 35 тысяч человек. Это в итоге ослабит промышленный потенциал ЕС. Необходимо отметить и миграцию мощностей в США, что скажется на рентабельности всей отрасли, и так несущей убытки", — говорит Алексей Грищенко.Эксперты уверены: не за горами системный кризис в европейском автопроме. Как подчеркивает Mупегну Нзусси Кевин Грас, доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета, перенос производств в регионы с низкими издержками, например, в Восточную Европу или Северную Африку, вполне логичен. Для ЕС это означает утрату промышленного ядра и технологического суверенитета.

https://1prime.ru/20251119/avto-864712081.html

https://1prime.ru/20251219/sanktsii-865669131.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

бизнес, мировая экономика, промышленность, volkswagen, сша, германия, ес, bmw, авто