Курс юаня на Московской бирже снижается в начале торгов
2025-12-25T10:05+0300
китайский юань
рынок
россия
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга растет к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,12 рубля.
