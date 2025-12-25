https://1prime.ru/20251225/yuan-865907243.html

Курс юаня к рублю снижается

25.12.2025

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.24 мск снижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. "Пока существенных триггеров для заметного изменения ситуации на валютном рынке не видим. Считаем, что курс юаня продолжит двигаться в диапазоне 11-11,5 руб. Риски теста нижней границы этого диапазона в самой концовке декабря, учитывая налоговые выплаты (29 декабря), выглядят достаточно высокими", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. "Основной пик налоговых продаж валюты экспортерами уже прошел, а значит, в ближайшие дни этот фактор поддержки рубля будет ослабевать. Одновременно часть инвесторов перед длинными новогодними каникулами предпочитает перевести средства в валюту — своего рода страховка от возможных сюрпризов в начале года", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

