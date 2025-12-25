Курс юаня падает, но пытается удержаться выше 11 рублей

https://1prime.ru/20251225/yuan-865920301.html
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты в четверг падает вследствие целого ряда факторов, важный из которых - налоговый период в России, но пытается удержаться выше круглого уровня в 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск падает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, или более чем на 1%, до 11,03 рубля. А в течение дня юань торгуется в коридоре 11,00-11,15 рубля. А юаневая ставка денежного рынка выросла до 0,47% годовых по индикатору RUSFARCNY с 0,44% на предыдущих торгах. Таким образом, в целом юань на Московской бирже в четверг торгуется под ощутимым давлением, при этом курс тестирует уровень поддержки 11 рублей, и ранее на торгах его коснулся - впервые за две недели. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,79 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню составляет 7,053, а на форексе - 7,01, то есть доллар на рынке в России торгуется с "премией" в 0,6%. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 77,19 рубля. "Приближение декабрьского пика налоговых платежей экспортеров (сегодня и в понедельник) поддерживает рубль. Вероятно, всплеск спроса на иностранную валюту, наблюдавшийся накануне, носил локальный характер", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Юань пока удерживается от пробоя 11 рублей, однако эта поддержка может еще раз быть проверена на прочность уже в пятницу — последний день для продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли для исполнения фискальных обязательств 29 декабря", - добавляет он. Стабилизирующее воздействие на курс рубля оказывает комплекс факторов, сдерживающих рост импортного спроса, что, в свою очередь, влияет на объемы закупок валюты импортирующими компаниями, добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Среди ключевых детерминант следует выделить: сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику, увеличение утилизационного сбора, а также регулярные продажи валюты министерством финансов в рамках бюджетного правила", - заключает она.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты в четверг падает вследствие целого ряда факторов, важный из которых - налоговый период в России, но пытается удержаться выше круглого уровня в 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск падает на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, или более чем на 1%, до 11,03 рубля. А в течение дня юань торгуется в коридоре 11,00-11,15 рубля. А юаневая ставка денежного рынка выросла до 0,47% годовых по индикатору RUSFARCNY с 0,44% на предыдущих торгах.
Таким образом, в целом юань на Московской бирже в четверг торгуется под ощутимым давлением, при этом курс тестирует уровень поддержки 11 рублей, и ранее на торгах его коснулся - впервые за две недели.
А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,79 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню составляет 7,053, а на форексе - 7,01, то есть доллар на рынке в России торгуется с "премией" в 0,6%.
На внебиржевом же рынке доллар котируется по 77,19 рубля.
"Приближение декабрьского пика налоговых платежей экспортеров (сегодня и в понедельник) поддерживает рубль. Вероятно, всплеск спроса на иностранную валюту, наблюдавшийся накануне, носил локальный характер", - комментирует Дмитрий Бабин
из компании "БКС Мир инвестиций
".
Юань пока удерживается от пробоя 11 рублей, однако эта поддержка может еще раз быть проверена на прочность уже в пятницу — последний день для продажи иностранной валюты в режиме TOM (на завтра), чтобы получить рубли для исполнения фискальных обязательств 29 декабря", - добавляет он.
Стабилизирующее воздействие на курс рубля оказывает комплекс факторов, сдерживающих рост импортного спроса, что, в свою очередь, влияет на объемы закупок валюты импортирующими компаниями, добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст
".
"Среди ключевых детерминант следует выделить: сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику, увеличение утилизационного сбора, а также регулярные продажи валюты министерством финансов в рамках бюджетного правила", - заключает она.
