Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля - 25.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля
25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек, до 11,04 рубля.
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,04 рубля
Курс юаня на Московской бирже с расчетами "завтра" снизился на 11 копеек, до 11,04 рубля