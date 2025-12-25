Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань к рублю на Мосбирже ощутимо снизился в четверг - 25.12.2025, ПРАЙМ
Китайский юань
Юань к рублю на Мосбирже ощутимо снизился в четверг
Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг упал, но смог удержаться выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T22:06+0300
2025-12-25T22:06+0300
китайский юань
рынок
торги
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
банк россия
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг упал, но смог удержаться выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек - до 11,04 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,00-11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,80 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в четверг торговался под ощутимым давлением. При этом курс протестировал психологический уровень поддержки 11 рублей, но он устоял. "На российском валютном рынке продолжаются "качели" - сегодня рубль заметно укрепился, доллар ушел под 78 рублей, юань – к 11 рублям. Такой импульсный характер укрепления рубля характерен для приближения пиков налогового периода", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Завтра валюты могут частично отыграться. Но значимого движения вверх валют до конца года уже не ждем. В этом году предновогодний спрос на импорт и валюту относительно невысокий из-за высоких рублевых ставок", - добавляет он. Прогнозы Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила", - добавляет она. Завершение налогового периода декабря может немного ослабить рубль, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Курс 80 рублей за доллар и 11,3 рубля за юань – цели на следующую неделю. А завтра ждем 77,5-78,5 рубля и 11-11,25 рубля, соответственно", - добавляет он.
рынок, торги, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая", банк россия
Китайский юань, Рынок, Торги, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая", банк Россия
22:06 25.12.2025
 
Юань к рублю на Мосбирже ощутимо снизился в четверг

Курс юаня к рублю ощутимо снизился на Московской бирже в четверг, до 11,04 рубля

Юани и рубли
Юани и рубли
Юани и рубли. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг упал, но смог удержаться выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек - до 11,04 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,00-11,15 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,80 рубля.

Рубль на подъеме

Юань на Мосбирже в четверг торговался под ощутимым давлением. При этом курс протестировал психологический уровень поддержки 11 рублей, но он устоял.
"На российском валютном рынке продолжаются "качели" - сегодня рубль заметно укрепился, доллар ушел под 78 рублей, юань – к 11 рублям. Такой импульсный характер укрепления рубля характерен для приближения пиков налогового периода", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Завтра валюты могут частично отыграться. Но значимого движения вверх валют до конца года уже не ждем. В этом году предновогодний спрос на импорт и валюту относительно невысокий из-за высоких рублевых ставок", - добавляет он.

Прогнозы

Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила", - добавляет она.
Завершение налогового периода декабря может немного ослабить рубль, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Курс 80 рублей за доллар и 11,3 рубля за юань – цели на следующую неделю. А завтра ждем 77,5-78,5 рубля и 11-11,25 рубля, соответственно", - добавляет он.
Почему такая низкая активность на рынке
Китайский юаньРынокТоргиНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"банк Россия
 
 
