Мировые цены на нефть перешли к снижению

2025-12-26

нефть

венесуэла

сша

ubs

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,27% - 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 57,58 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Несмотря на снижение в пятницу, цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе. С понедельника Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 1,8%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивают влияние перебоев поставок из страны на рынок. Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США приказали войскам сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. "На данный момент цены на нефть продолжают поддерживать перебои экспорта из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

венесуэла

сша

нефть, венесуэла, сша, ubs