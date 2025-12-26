Мировые цены на нефть перешли к снижению

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865957217.html
2025-12-26T19:23+0300
нефть
венесуэла
сша
ubs
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,27% - 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 57,58 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Несмотря на снижение в пятницу, цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе. С понедельника Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 1,8%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивают влияние перебоев поставок из страны на рынок. Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США приказали войскам сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. "На данный момент цены на нефть продолжают поддерживать перебои экспорта из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
нефть, венесуэла, сша, ubs
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, UBS
19:23 26.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,27% - 61,45 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 57,58 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала.
Несмотря на снижение в пятницу, цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе. С понедельника Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 1,8%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией вокруг Венесуэлы и оценивают влияние перебоев поставок из страны на рынок. Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США приказали войскам сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев.
"На данный момент цены на нефть продолжают поддерживать перебои экспорта из Венесуэлы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Золотые слитки
Цена на золото готовится завершить третью подряд неделю ростом
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАUBS
 
 
