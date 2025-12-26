Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить допмеры развития ИИ

https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865959731.html

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах безопасности и обороны. "У нас несколько вопросов. Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Глава государства уточнил, что докладчиком по этому вопросу будет министр обороны РФ Андрей Белоусов.

