Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить допмеры развития ИИ

2025-12-26T20:39+0300
2025-12-26T20:39+0300
2025-12-26T20:39+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах безопасности и обороны. "У нас несколько вопросов. Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Глава государства уточнил, что докладчиком по этому вопросу будет министр обороны РФ Андрей Белоусов.
