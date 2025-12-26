Юань пытается удержаться выше 11 рублей на Мосбирже в конце года

https://1prime.ru/20251226/ekonomika-865965546.html

МОСКВА, 26 дек- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на последней полной рабочей неделе завершающегося года ощутимо упал после двух недель роста. При этом падение курса юаня отмечалось три дня за неделю и было сильным, повышение – один и один день курс не изменился.Волатильность курса осталась повышенной на неделе. Диапазон колебаний за период составил 10,96-11,30 рубля за юань.Рубль продолжил опираться на решение ЦБ РФ, который достаточно сдержанно снизил в прошлую пятницу ключевую ставку, сохранив жесткую ДКП и соответственно – поддержав рубль. Кроме того, пик налогового периода декабря способствовал активной продаже валюты экспортерами.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю повысились по индикатору RUSFARCNY с +0,28% годовых до +0,36%, а провел он ее в коридоре: +0,35%-(+0,47%). То есть, ставка по юаню вышла на максимум за год – с прошлого декабря.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 27 копеек до 11,04 рубля. Курс доллара за неделю рухнул на 3,03 рубля до 77,69 рубля, а евро – на 3,30 рубля, до 91,21 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,041 юаня до 7,007 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,037 юаня, что примерно на 0,4% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели снизилась до 4,74 тысячи рублей против 4,9 тысячи неделей ранее.Рубль искал балансРубль начал неделю в условиях высокой волатильности. Сначала он сильно рос к юаню, по инерции отыгрывая относительно жесткое решение ЦБ РФ, который снизил ключевую ставку всего лишь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.При этом игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил журналистам, что макроэкономические вопросы, в частности более динамичное снижение ключевой ставки Банка России, обсуждались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Это проходило на фоне того, что инфляция складывается меньше 6% по итогам 2025 года. Шохин акцентировал, что разрыв между инфляцией и ключевой ставкой Банка России чересчур велик: 16% и 6%, соответственно. А даже в те годы, когда ставка была 21%, а именно год назад, инфляция была лишь в два раза меньше - порядка 10 с небольшим процентов, уточнил он. В свою очередь Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ.Высказался в пользу ослабления российской валюты и президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин. Переукрепление рубля препятствует импортозамещению и завоеванию новых рынков, полагает он. Поэтому курс порядка 90 плюс рублей за доллар более адекватен сейчас для развития экономики страны, добавил бизнесмен.ПрогнозыЗавершение недели на российском валютном рынке проходило в попытках стабилизации курса на Московской бирже около уровня 11 рублей за юань. Пик налогового периода декабря поддерживал курс рубля, однако подоспели ожидаемые негативные для него новости.ЦБ РФ заявил, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к регулярным операциям на рынке в интересах Минфина продажу валюты лишь на 4,62 миллиарда рублей в день против текущих 8,94 миллиарда. Это почти в два раза меньше (-48,3%).Между тем, регулятор сообщил, что операций использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита госбюджета вне бюджетного правила в уходящем году не осуществлялось, что позитивно для рубля с точки зрения соблюдения бюджетной дисциплины.Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что динамика курса рубля по мере снижения ключевой ставки несколько поменяется, но никаких драматичных колебаний не ожидается.Также он сказал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям рассматривает пару десятков заявок от иностранных компаний на продажу активов в России, в основном они относятся к среднему бизнесу. При этом комиссия пока не получала формальных заявок от иностранного бизнеса на возврат в Россию, добавил Моисеев.В целом же, в оставшиеся два торговых дня уходящего года на Мосбирже юань, скорее всего, останется около ключевой отметки 11 рублей. Массового хеджирования рисков покупкой валюты на длинные новогодние выходные, скорее всего, не будет в условиях сохранения высоких рублевых ставок, по которым за это время можно получить хороший доход.

Новости

