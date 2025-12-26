https://1prime.ru/20251226/kurs--865934420.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 77 рублей, впервые с 9 декабря, следует из данных торгов.К 10.03 мск курс доллара снижается на 36 копеек относительно предыдущего закрытия - до 76,9 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
