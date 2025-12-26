https://1prime.ru/20251226/lebedev-865933335.html

Лебедев оценил соглашение СНГ о свободной торговле услугами

МИНСК, 26 дек – ПРАЙМ. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что вступление в силу в рамках Содружества соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций выводит интеграцию на новый уровень. "Особо отмечу вступление в силу масштабного соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций для большинства его государств – участников: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, завершаются необходимые процедуры в Узбекистане. Это выход на новый уровень интеграции, который открывает возможности не только для товаров, но и для капиталов, компетенций, а в дальнейшем совместных бизнес-проектов", - сказал генсек СНГ. Ссылаясь на экспертные оценки, он сообщил, что единый рынок в сфере услуг и инвестиций позволит увеличить в краткосрочном периоде товарооборот стран СНГ на 1,1%, взаимную торговлю услугами участников соглашения от 8 до 25%, нарастить взаимные инвестиции на 30%. Лебедев также отметил, на площадке СНГ утвержден комплекс мер по привлечению и стимулированию взаимных инвестиций в рамках СНГ на период до 2030 года, создающий дополнительные стимулы для делового сотрудничества. "В этой связи скажу, что исполком СНГ систематизировал информацию об особых экономических зонах, промышленных и агропарках в странах СНГ, об их контактах, специализации и так далее. Этот своего рода "навигатор" для инвесторов скоро появится на портале исполкома СНГ и станет удобным инструментом для бизнеса, ищущего точки роста", - добавил генсек. Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, подписанное в рамках Содружества Независимых Государств в 2023 году, вступило в силу 5 июня 2024 года для Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Далее зона свободной торговли услугами расширялась по мере выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения другими членами СНГ. Соглашение базируется на базовых международных договорных практиках и направлено на создание прозрачных и стабильных условий доступа в сектора услуг, промышленности, сельского хозяйства государств-подписантов, а также интенсификацию торгово-экономического сотрудничества в рамках Содружества. С 2012 года в рамках Содружества функционирует режим свободной торговли товарами.

