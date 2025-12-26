https://1prime.ru/20251226/manturov-865943731.html
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Что касается производства, то мы произвели - конечно, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января, - но предварительно, по такой оперативной статистике, мы уже понимаем - это будет около 750 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
