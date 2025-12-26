Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году - 26.12.2025
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году - 26.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году
Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T13:38+0300
2025-12-26T13:38+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Что касается производства, то мы произвели - конечно, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января, - но предварительно, по такой оперативной статистике, мы уже понимаем - это будет около 750 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
13:38 26.12.2025
 
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году

Мантуров: производство автомобилей в 2025 году оценивается в 750 тысяч машин

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Что касается производства, то мы произвели - конечно, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января, - но предварительно, по такой оперативной статистике, мы уже понимаем - это будет около 750 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
Экономика
 
 
