Мантуров рассказал о снижении объема автомобильного рынка России

Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T14:15+0300

экономика

бизнес

россия

рф

денис мантуров

минпромторг

авто

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если говорить в целом о рынке (автомобилей - ред.), произошло снижение на 19%. Объем рынка - около 1,45 миллиона автомобилей по всем сегментам, в частности, по легковым - 1,27 миллиона автомобилей (снижение - около 16%)", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 миллиона машин (+39% к 2023 году).

