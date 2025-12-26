Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о снижении объема автомобильного рынка России - 26.12.2025
Мантуров рассказал о снижении объема автомобильного рынка России
Мантуров рассказал о снижении объема автомобильного рынка России
2025-12-26T14:15+0300
2025-12-26T14:15+0300
экономика
бизнес
россия
рф
денис мантуров
минпромторг
авто
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Если говорить в целом о рынке (автомобилей - ред.), произошло снижение на 19%. Объем рынка - около 1,45 миллиона автомобилей по всем сегментам, в частности, по легковым - 1,27 миллиона автомобилей (снижение - около 16%)", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 миллиона машин (+39% к 2023 году).
бизнес, россия, рф, денис мантуров, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Авто
14:15 26.12.2025
 
Мантуров рассказал о снижении объема автомобильного рынка России

Мантуров: объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19 процентов

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Объем автомобильного рынка России в 2025 году снизился на 19%, примерно до 1,45 миллиона автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Если говорить в целом о рынке (автомобилей - ред.), произошло снижение на 19%. Объем рынка - около 1,45 миллиона автомобилей по всем сегментам, в частности, по легковым - 1,27 миллиона автомобилей (снижение - около 16%)", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 миллиона машин (+39% к 2023 году).
Мантуров оценил производство автомобилей в России в 2025 году
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Денис Мантуров Минпромторг Авто
 
 
