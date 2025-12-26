Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на геополитическом давлении США - 26.12.2025
Нефть дорожает на геополитическом давлении США
Нефть дорожает на геополитическом давлении США
2025-12-26T08:57+0300
2025-12-26T08:57+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром на фоне геополитического давления на поставки этого сырья, которое оказывает действия США в отношении Венесуэлы и Нигерии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,03% - до 62,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,39 доллара. Трейдерам стоит дождаться, пока текущая волна геополитических рисков "отыграется", прежде чем закладывать в ожидания избыток предложения в первом квартале, передает агентство Блумберг слова аналитика Dadi Futures Co. Хуана Ваньчжэ ( Huang Wanzhe). Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. Несмотря на то, что нигерийские месторождения нефти в основном расположены на юге страны, авиаудары усугубили геополитические риски, сообщают аналитики агентства Рейтер. Кроме того, Трамп в середине декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.* Запрещенная в России террористическая организация
08:57 26.12.2025
 
Нефть дорожает на геополитическом давлении США

Цены на нефть растут на фоне геополитического давления на поставки сырья

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром на фоне геополитического давления на поставки этого сырья, которое оказывает действия США в отношении Венесуэлы и Нигерии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,03% - до 62,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,39 доллара.
Трейдерам стоит дождаться, пока текущая волна геополитических рисков "отыграется", прежде чем закладывать в ожидания избыток предложения в первом квартале, передает агентство Блумберг слова аналитика Dadi Futures Co. Хуана Ваньчжэ ( Huang Wanzhe).
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. Несмотря на то, что нигерийские месторождения нефти в основном расположены на юге страны, авиаудары усугубили геополитические риски, сообщают аналитики агентства Рейтер.
Кроме того, Трамп в середине декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.
* Запрещенная в России террористическая организация
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти
Вчера, 13:14
 
