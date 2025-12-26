https://1prime.ru/20251226/neft--865932730.html
Нефть дорожает на геополитическом давлении США
Нефть дорожает на геополитическом давлении США - 26.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на геополитическом давлении США
Цены на нефть растут в пятницу утром на фоне геополитического давления на поставки этого сырья, которое оказывает действия США в отношении Венесуэлы и Нигерии,... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T08:57+0300
2025-12-26T08:57+0300
2025-12-26T08:57+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
нигерия
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром на фоне геополитического давления на поставки этого сырья, которое оказывает действия США в отношении Венесуэлы и Нигерии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,03% - до 62,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,39 доллара. Трейдерам стоит дождаться, пока текущая волна геополитических рисков "отыграется", прежде чем закладывать в ожидания избыток предложения в первом квартале, передает агентство Блумберг слова аналитика Dadi Futures Co. Хуана Ваньчжэ ( Huang Wanzhe). Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии. Несмотря на то, что нигерийские месторождения нефти в основном расположены на юге страны, авиаудары усугубили геополитические риски, сообщают аналитики агентства Рейтер. Кроме того, Трамп в середине декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.* Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20251225/neft-865911642.html
сша
нигерия
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, нигерия, венесуэла, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Рынок, США, Нигерия, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
Нефть дорожает на геополитическом давлении США
Цены на нефть растут на фоне геополитического давления на поставки сырья
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром на фоне геополитического давления на поставки этого сырья, которое оказывает действия США в отношении Венесуэлы и Нигерии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 0,03% - до 62,26 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,39 доллара.
Трейдерам стоит дождаться, пока текущая волна геополитических рисков "отыграется", прежде чем закладывать в ожидания избыток предложения в первом квартале, передает агентство Блумберг слова аналитика Dadi Futures Co. Хуана Ваньчжэ ( Huang Wanzhe).
Президент США Дональд Трамп
ранее в пятницу заявил, что США нанесли смертоносный удар по ИГИЛ* в северно-западной Нигерии
. Несмотря на то, что нигерийские месторождения нефти в основном расположены на юге страны, авиаудары усугубили геополитические риски, сообщают аналитики агентства Рейтер.
Кроме того, Трамп в середине декабря заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую Республику и из нее.
* Запрещенная в России террористическая организация
Новак заявил о сбалансированности рынка нефти