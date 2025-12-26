Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в умеренном темпе - 26.12.2025
Нефть дорожает в умеренном темпе
2025-12-26T13:47+0300
2025-12-26T13:47+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу днем в умеренном темпе в условиях низкой активности на рынке в связи с праздничными днями в некоторых странах мира, движущим фактором увеличения нефтяных котировок остаются риски перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,19%, до 62,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 58,53 доллара. В пятницу торги на нефтяном рынке возобновились после перерыва в четверг в связи с выходным днем. "Из-за закрытия торгов на рождественском празднике активность на рынке в конце года остается относительно низкой", - цитирует агентство Рейтер комментарий аналитика Galaxy Futures Тона Чуаня (Tong Chuan). "Перебои поставок стали основным фактором, определяющим рост цен на нефть", - добавляет аналитик. Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США приказали войскам сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев. Ранее, 17 декабря, президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также пригрозил стране невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
13:47 26.12.2025
 
Нефть дорожает в умеренном темпе

Цены на нефть растут в пятницу днем в умеренном темпе из-за праздников

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу днем в умеренном темпе в условиях низкой активности на рынке в связи с праздничными днями в некоторых странах мира, движущим фактором увеличения нефтяных котировок остаются риски перебоев в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.15 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,19%, до 62,36 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 58,53 доллара.
В пятницу торги на нефтяном рынке возобновились после перерыва в четверг в связи с выходным днем. "Из-за закрытия торгов на рождественском празднике активность на рынке в конце года остается относительно низкой", - цитирует агентство Рейтер комментарий аналитика Galaxy Futures Тона Чуаня (Tong Chuan).
"Перебои поставок стали основным фактором, определяющим рост цен на нефть", - добавляет аналитик.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти США приказали войскам сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев.
Ранее, 17 декабря, президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также пригрозил стране невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы.
