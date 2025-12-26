Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" дал прогноз по производству металлов - 26.12.2025
"Норникель" дал прогноз по производству металлов
2025-12-26T11:39+0300
2025-12-26T11:39+0300
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" в 2028 году перейдет на более богатые руды, ожидает рост производства металлов на 20% к 2030 году, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "К 2028 году у нас, во-первых, по плану горных работ мы выходим на более богатые руды. К тому же мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту "Глубокая", которая добывает богатые руды на глубине более 2 километров. Это самая глубокая в Евразии шахта. Здесь тоже без хай-тека не обошлось. То есть мы движемся в эту сторону и постепенно объемы металлов мы будем наращивать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "К 2030 году где-то процентов на 20 в целом в никелевом эквиваленте, я думаю, что мы сможем прирасти", - добавил Потанин, комментируя добычу "Норникеля".
промышленность, газ, евразия, владимир потанин, норникель, интеррос
Экономика, Промышленность, Газ, ЕВРАЗИЯ, Владимир Потанин, Норникель, Интеррос
11:39 26.12.2025
 
Стенд "Норникеля"
Стенд "Норникеля". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" в 2028 году перейдет на более богатые руды, ожидает рост производства металлов на 20% к 2030 году, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.
"К 2028 году у нас, во-первых, по плану горных работ мы выходим на более богатые руды. К тому же мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту "Глубокая", которая добывает богатые руды на глубине более 2 километров. Это самая глубокая в Евразии шахта. Здесь тоже без хай-тека не обошлось. То есть мы движемся в эту сторону и постепенно объемы металлов мы будем наращивать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"К 2030 году где-то процентов на 20 в целом в никелевом эквиваленте, я думаю, что мы сможем прирасти", - добавил Потанин, комментируя добычу "Норникеля".
"Норникель" изменил оценку дефицита платины в мире
"Норникель" изменил оценку дефицита платины в мире
15 декабря, 13:38
 
Экономика Промышленность Газ ЕВРАЗИЯ Владимир Потанин Норникель Интеррос
 
 
