"Норникель" дал прогноз по производству металлов

26.12.2025

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" в 2028 году перейдет на более богатые руды, ожидает рост производства металлов на 20% к 2030 году, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "К 2028 году у нас, во-первых, по плану горных работ мы выходим на более богатые руды. К тому же мы сейчас запустили в эксплуатацию шахту "Глубокая", которая добывает богатые руды на глубине более 2 километров. Это самая глубокая в Евразии шахта. Здесь тоже без хай-тека не обошлось. То есть мы движемся в эту сторону и постепенно объемы металлов мы будем наращивать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "К 2030 году где-то процентов на 20 в целом в никелевом эквиваленте, я думаю, что мы сможем прирасти", - добавил Потанин, комментируя добычу "Норникеля".

