"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке - 26.12.2025
"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке
2025-12-26T12:18+0300
2025-12-26T12:18+0300
экономика
ближний восток
дубай
марокко
владимир потанин
норникель
лондонская биржа
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" предлагает создать на Ближнем Востоке новую биржу для торговли платиноидами в качестве альтернативы Лондонской бирже металлов, заявил президент компании Владимир Потанин. "Мы думаем над тем, чтобы создать новый, независимый от традиционного стандарт при торговле платиноидами, палладием и другими металлами. Для этого хорошо бы создать новую биржу, которая была бы альтернативой Лондонской. Например, в Дубае сделали же золотой стандарт, дубайский, арабский, и он принимается всеми покупателями и создает благоприятные условия для реализации своих товаров золотопроизводителями. Мы могли бы такое же сделать на Ближнем Востоке для платиноидов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что если для этого потребуются какие-то инвестиции, в том числе в производственные мощности, компания может это осуществить. Потанин также рассказал, что "Норникель" рассматривает инвестиции в портовую инфраструктуру, чтобы упростить перевозку своих товаров, например, на Ближнем Востоке, в Марокко, Турции.
ближний восток, дубай, марокко, владимир потанин, норникель, лондонская биржа
Экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дубай, МАРОККО, Владимир Потанин, Норникель, Лондонская биржа
12:18 26.12.2025
 
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" предлагает создать на Ближнем Востоке новую биржу для торговли платиноидами в качестве альтернативы Лондонской бирже металлов, заявил президент компании Владимир Потанин.
"Мы думаем над тем, чтобы создать новый, независимый от традиционного стандарт при торговле платиноидами, палладием и другими металлами. Для этого хорошо бы создать новую биржу, которая была бы альтернативой Лондонской. Например, в Дубае сделали же золотой стандарт, дубайский, арабский, и он принимается всеми покупателями и создает благоприятные условия для реализации своих товаров золотопроизводителями. Мы могли бы такое же сделать на Ближнем Востоке для платиноидов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что если для этого потребуются какие-то инвестиции, в том числе в производственные мощности, компания может это осуществить.
Потанин также рассказал, что "Норникель" рассматривает инвестиции в портовую инфраструктуру, чтобы упростить перевозку своих товаров, например, на Ближнем Востоке, в Марокко, Турции.
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"Норникель" изменил оценку дефицита платины в мире
15 декабря, 13:38
 
Экономика БЛИЖНИЙ ВОСТОК Дубай МАРОККО Владимир Потанин Норникель Лондонская биржа
 
 
