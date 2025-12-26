https://1prime.ru/20251226/nornikel-865940712.html

"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке

"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке - 26.12.2025

"Норникель" предложил создать новую биржу на Ближнем Востоке

"Норникель" предлагает создать на Ближнем Востоке новую биржу для торговли платиноидами в качестве альтернативы Лондонской бирже металлов, заявил президент... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. "Норникель" предлагает создать на Ближнем Востоке новую биржу для торговли платиноидами в качестве альтернативы Лондонской бирже металлов, заявил президент компании Владимир Потанин. "Мы думаем над тем, чтобы создать новый, независимый от традиционного стандарт при торговле платиноидами, палладием и другими металлами. Для этого хорошо бы создать новую биржу, которая была бы альтернативой Лондонской. Например, в Дубае сделали же золотой стандарт, дубайский, арабский, и он принимается всеми покупателями и создает благоприятные условия для реализации своих товаров золотопроизводителями. Мы могли бы такое же сделать на Ближнем Востоке для платиноидов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что если для этого потребуются какие-то инвестиции, в том числе в производственные мощности, компания может это осуществить. Потанин также рассказал, что "Норникель" рассматривает инвестиции в портовую инфраструктуру, чтобы упростить перевозку своих товаров, например, на Ближнем Востоке, в Марокко, Турции.

