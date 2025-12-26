Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251226/plan-865963823.html
"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского
"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского - 26.12.2025, ПРАЙМ
"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского
В мирном плане Владимира Зеленского есть значительные упущения, которые Европа старается не замечать, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T22:37+0300
2025-12-26T22:37+0300
спецоперация на украине
украина
европа
сша
владимир зеленский
сергей рябков
нато
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В мирном плане Владимира Зеленского есть значительные упущения, которые Европа старается не замечать, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X."Есть три упущения: 1) ничего не сказано о нейтралитете/отсутствии НАТО на Украине, 2) ничего о статусе Украины после завершения конфликта, 3) нет упоминания о конституционных поправках, защищающих русский язык и свободу вероисповедания на Украине. Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал", — отметил он.Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в пятницу, что распространяемый на Украине план по разрешению конфликта существенно отличается от тех предложений, что обсуждаются с американской стороной. Документ, включающий 20 пунктов, был недавно опубликован в украинских СМИ. Сообщается, что его журналистам передал Владимир Зеленский. Среди ключевых положений — отказ выводить войска, если этого потребует Россия, предоставление гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Соединёнными Штатами, а также подписание соглашения о ненападении с Россией без его закрепления в законодательстве Украины. Кроме того, в тексте отсутствует конкретная информация о статусе русского языка.
https://1prime.ru/20251226/ukraina-865960842.html
https://1prime.ru/20251226/evropa-865960502.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, сша, владимир зеленский, сергей рябков, нато, запорожская аэс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, НАТО, Запорожская АЭС
22:37 26.12.2025
 
"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского

Дэвис указал на три существенных упущения в мирном плане Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В мирном плане Владимира Зеленского есть значительные упущения, которые Европа старается не замечать, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Есть три упущения: 1) ничего не сказано о нейтралитете/отсутствии НАТО на Украине, 2) ничего о статусе Украины после завершения конфликта, 3) нет упоминания о конституционных поправках, защищающих русский язык и свободу вероисповедания на Украине. Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал", — отметил он.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину
Вчера, 21:01
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в пятницу, что распространяемый на Украине план по разрешению конфликта существенно отличается от тех предложений, что обсуждаются с американской стороной.
Документ, включающий 20 пунктов, был недавно опубликован в украинских СМИ. Сообщается, что его журналистам передал Владимир Зеленский. Среди ключевых положений — отказ выводить войска, если этого потребует Россия, предоставление гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Соединёнными Штатами, а также подписание соглашения о ненападении с Россией без его закрепления в законодательстве Украины. Кроме того, в тексте отсутствует конкретная информация о статусе русского языка.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
"Дети без подарков". Хитрый план Европы против Путина поразил СМИ
Вчера, 20:51
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАСШАВладимир ЗеленскийСергей РябковНАТОЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала