"Не хочет говорить". В США запаниковали из-за мирного плана Зеленского
Дэвис указал на три существенных упущения в мирном плане Зеленского
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В мирном плане Владимира Зеленского есть значительные упущения, которые Европа старается не замечать, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Есть три упущения: 1) ничего не сказано о нейтралитете/отсутствии НАТО на Украине, 2) ничего о статусе Украины после завершения конфликта, 3) нет упоминания о конституционных поправках, защищающих русский язык и свободу вероисповедания на Украине. Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал", — отметил он.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил в пятницу, что распространяемый на Украине план по разрешению конфликта существенно отличается от тех предложений, что обсуждаются с американской стороной.
Документ, включающий 20 пунктов, был недавно опубликован в украинских СМИ. Сообщается, что его журналистам передал Владимир Зеленский. Среди ключевых положений — отказ выводить войска, если этого потребует Россия, предоставление гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Соединёнными Штатами, а также подписание соглашения о ненападении с Россией без его закрепления в законодательстве Украины. Кроме того, в тексте отсутствует конкретная информация о статусе русского языка.