https://1prime.ru/20251226/posol--865932162.html

Посол в Норвегии надеется на соблюдение договоренностей по рыбному промыслу

Посол в Норвегии надеется на соблюдение договоренностей по рыбному промыслу - 26.12.2025, ПРАЙМ

Посол в Норвегии надеется на соблюдение договоренностей по рыбному промыслу

РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T08:39+0300

2025-12-26T08:39+0300

2025-12-26T08:39+0300

экономика

россия

мировая экономика

норвегия

рф

мурманск

ес

мид

росрыболовство

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Полагаем, что продолжение совместной работы на данном (рыболовство) направлении дает надежду на поддержание конструктивного диалога, перспективы которого были подорваны после присоединения Норвегии к решению ЕС о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood", - сказал он. Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел. В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что его ведомство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры Посол Корчунов, говоря о решении Осло, заявил, что "действия норвежской стороны в этом контексте не способствуют повышению эффективности системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая формировалась в течение десятков лет и обеспечивает рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов". "Убеждены в важности обеспечения соблюдения существующих договоренностей и недопущения срыва еврочиновниками их выполнения", - заключил он.

https://1prime.ru/20251223/ryba-865853258.html

норвегия

рф

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, норвегия, рф, мурманск, ес, мид, росрыболовство