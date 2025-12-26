Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
Посол в Норвегии надеется на соблюдение договоренностей по рыбному промыслу
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. "Полагаем, что продолжение совместной работы на данном (рыболовство) направлении дает надежду на поддержание конструктивного диалога, перспективы которого были подорваны после присоединения Норвегии к решению ЕС о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood", - сказал он. Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел. В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что его ведомство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры Посол Корчунов, говоря о решении Осло, заявил, что "действия норвежской стороны в этом контексте не способствуют повышению эффективности системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая формировалась в течение десятков лет и обеспечивает рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов". "Убеждены в важности обеспечения соблюдения существующих договоренностей и недопущения срыва еврочиновниками их выполнения", - заключил он.
08:39 26.12.2025
 
Посол в Норвегии надеется на соблюдение договоренностей по рыбному промыслу

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Полагаем, что продолжение совместной работы на данном (рыболовство) направлении дает надежду на поддержание конструктивного диалога, перспективы которого были подорваны после присоединения Норвегии к решению ЕС о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood", - сказал он.
Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что его ведомство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры
Посол Корчунов, говоря о решении Осло, заявил, что "действия норвежской стороны в этом контексте не способствуют повышению эффективности системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая формировалась в течение десятков лет и обеспечивает рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов".
"Убеждены в важности обеспечения соблюдения существующих договоренностей и недопущения срыва еврочиновниками их выполнения", - заключил он.
