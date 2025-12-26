https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html

Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской экономики, считает президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин. "Переукрепление рубля - оно препятствует тому, о чем я сказал, импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, ну, например, в прогнозах ЦБ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24". Банк России установил на пятницу официальный курс доллара в 77,9 рубля.

