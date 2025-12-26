https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T10:38+0300
2025-12-26T10:38+0300
2025-12-26T10:38+0300
экономика
рынок
россия
владимир потанин
норникель
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/img/76486/45/764864520_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_ba925bb6446e5af7cd34f76c019502f3.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской экономики, считает президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин. "Переукрепление рубля - оно препятствует тому, о чем я сказал, импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, ну, например, в прогнозах ЦБ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24". Банк России установил на пятницу официальный курс доллара в 77,9 рубля.
https://1prime.ru/20251226/kurs--865934420.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76486/45/764864520_112:0:1388:957_1920x0_80_0_0_8166f52996b5b1cb6af25e4257e63339.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, владимир потанин, норникель, интеррос
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Владимир Потанин, Норникель, Интеррос
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Потанин назвал адекватным курсом доллара для развития экономики 90 рублей
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской экономики, считает
президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин.
"Переукрепление рубля - оно препятствует тому, о чем я сказал, импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, ну, например, в прогнозах ЦБ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24".
Банк России установил на пятницу официальный курс доллара в 77,9 рубля.
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей