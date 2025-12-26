Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T10:38+0300
2025-12-26T10:38+0300
экономика
рынок
россия
владимир потанин
норникель
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/img/76486/45/764864520_0:57:1500:901_1920x0_80_0_0_ba925bb6446e5af7cd34f76c019502f3.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской экономики, считает президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин. "Переукрепление рубля - оно препятствует тому, о чем я сказал, импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, ну, например, в прогнозах ЦБ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24". Банк России установил на пятницу официальный курс доллара в 77,9 рубля.
https://1prime.ru/20251226/kurs--865934420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76486/45/764864520_112:0:1388:957_1920x0_80_0_0_8166f52996b5b1cb6af25e4257e63339.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, владимир потанин, норникель, интеррос
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Владимир Потанин, Норникель, Интеррос
10:38 26.12.2025
 
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики

Потанин назвал адекватным курсом доллара для развития экономики 90 рублей

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Потанин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Переукрепление рубля мешает импортозамещению и завоеванию новых рынков - курс доллара, превышающий 90 рублей, был бы более адекватен для развития российской экономики, считает президент "Норникеля" и "Интерроса" Владимир Потанин.
"Переукрепление рубля - оно препятствует тому, о чем я сказал, импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, ну, например, в прогнозах ЦБ звучит - порядка 90 плюс рублей за доллар - он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу "Россия 24".
Банк России установил на пятницу официальный курс доллара в 77,9 рубля.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей
10:04
 
ЭкономикаРынокРОССИЯВладимир ПотанинНорникельИнтеррос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала