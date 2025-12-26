https://1prime.ru/20251226/potanin-865936405.html
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса
Текущий год стал прорывным для отечественного бизнеса, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Текущий год стал прорывным для отечественного бизнеса, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "И президент, и правительство уделяли много времени тому, чтобы создать для нас различного рода союзы, возможность выхода на другие рынки. И этот год, на мой взгляд, был прорывным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "То есть никогда не удавалось поставить нас в изоляцию, но вот такого явного очевидного прорыва с точки зрения сотрудничества, восприятия нашей экономики и нашей страны как интересного собеседника, партнера - вот, мне кажется, такого до этого года не было, в этом году был прорыв", - добавил он. Потанин добавил, что "в условиях внешних ограничений" государству удалось открыть новые возможности для работы бизнеса за рубежом.
