Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936405.html
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса
Текущий год стал прорывным для отечественного бизнеса, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T10:39+0300
2025-12-26T10:39+0300
экономика
россия
владимир потанин
норникель
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/05/764900524_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a43fd5102e640de217d092012ddb5b46.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Текущий год стал прорывным для отечественного бизнеса, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "И президент, и правительство уделяли много времени тому, чтобы создать для нас различного рода союзы, возможность выхода на другие рынки. И этот год, на мой взгляд, был прорывным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "То есть никогда не удавалось поставить нас в изоляцию, но вот такого явного очевидного прорыва с точки зрения сотрудничества, восприятия нашей экономики и нашей страны как интересного собеседника, партнера - вот, мне кажется, такого до этого года не было, в этом году был прорыв", - добавил он. Потанин добавил, что "в условиях внешних ограничений" государству удалось открыть новые возможности для работы бизнеса за рубежом.
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76490/05/764900524_60:0:1479:1064_1920x0_80_0_0_cfa34708d51e369a047a59136aabc6ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир потанин, норникель, интеррос
Экономика, РОССИЯ, Владимир Потанин, Норникель, Интеррос
10:39 26.12.2025
 
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса

Потанин: текущий год стал прорывным для российского бизнеса

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Потанин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Текущий год стал прорывным для отечественного бизнеса, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.
"И президент, и правительство уделяли много времени тому, чтобы создать для нас различного рода союзы, возможность выхода на другие рынки. И этот год, на мой взгляд, был прорывным", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"То есть никогда не удавалось поставить нас в изоляцию, но вот такого явного очевидного прорыва с точки зрения сотрудничества, восприятия нашей экономики и нашей страны как интересного собеседника, партнера - вот, мне кажется, такого до этого года не было, в этом году был прорыв", - добавил он.
Потанин добавил, что "в условиях внешних ограничений" государству удалось открыть новые возможности для работы бизнеса за рубежом.
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Потанин назвал адекватный курс рубля для развития российской экономики
10:38
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПотанинНорникельИнтеррос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала