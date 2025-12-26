https://1prime.ru/20251226/potanin-865939740.html

Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом

Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "Я думаю, что здесь должен быть определенный баланс... Теперь, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании вернулись, чтобы поступали товары и услуги в большем объеме для страны. Но с другой стороны, есть инвестиции, сделанные в трудный для страны момент, которые государство, я считаю, должно защищать. Разумный баланс - это, конечно, не двухминутный разговор, это серьезная работа. Я уверен, что правительство ее грамотно проделает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

