https://1prime.ru/20251226/potanin-865939740.html
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом
Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T12:10+0300
2025-12-26T12:10+0300
2025-12-26T12:10+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир потанин
владимир путин
денис мантуров
норникель
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/44/830904484_0:175:3011:1869_1920x0_80_0_0_71db5f967ef4db4397ad86f3540816ce.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "Я думаю, что здесь должен быть определенный баланс... Теперь, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании вернулись, чтобы поступали товары и услуги в большем объеме для страны. Но с другой стороны, есть инвестиции, сделанные в трудный для страны момент, которые государство, я считаю, должно защищать. Разумный баланс - это, конечно, не двухминутный разговор, это серьезная работа. Я уверен, что правительство ее грамотно проделает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936160.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83090/44/830904484_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c273f9eb5d333ad1c448850045ae8db9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир потанин, владимир путин, денис мантуров, норникель, интеррос
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Потанин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Норникель, Интеррос
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом
Потанин: нужен баланс между российским и иностранным бизнесом