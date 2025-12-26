Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.12.2025
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом - 26.12.2025, ПРАЙМ
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом
Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и... | 26.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "Я думаю, что здесь должен быть определенный баланс... Теперь, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании вернулись, чтобы поступали товары и услуги в большем объеме для страны. Но с другой стороны, есть инвестиции, сделанные в трудный для страны момент, которые государство, я считаю, должно защищать. Разумный баланс - это, конечно, не двухминутный разговор, это серьезная работа. Я уверен, что правительство ее грамотно проделает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
бизнес, россия, рф, владимир потанин, владимир путин, денис мантуров, норникель, интеррос
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Потанин, Владимир Путин, Денис Мантуров, Норникель, Интеррос
12:10 26.12.2025
 
Потанин отметил важность баланса между российским и иностранным бизнесом

Потанин: нужен баланс между российским и иностранным бизнесом

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Нужно соблюсти баланс между российским и иностранным бизнесом в случае возвращения иностранных компаний в Россию, заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.
"Я думаю, что здесь должен быть определенный баланс... Теперь, с одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы иностранные компании вернулись, чтобы поступали товары и услуги в большем объеме для страны. Но с другой стороны, есть инвестиции, сделанные в трудный для страны момент, которые государство, я считаю, должно защищать. Разумный баланс - это, конечно, не двухминутный разговор, это серьезная работа. Я уверен, что правительство ее грамотно проделает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Владимир Потанин Владимир Путин Денис Мантуров Норникель Интеррос
 
 
