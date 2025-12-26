https://1prime.ru/20251226/rossiya-865961945.html
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники - 26.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники, пиковая нагрузка ожидается 28 декабря, сообщили в сочинской авиагавани. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T21:47+0300
2025-12-26T21:47+0300
2025-12-26T21:47+0300
бизнес
сочи
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg
СОЧИ, 26 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники, пиковая нагрузка ожидается 28 декабря, сообщили в сочинской авиагавани. "В период новогодних праздников — с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек. Полеты будут совершаться по 23 международным и 44 внутренним направлениям. По прогнозам, пиковым днем в аэропорту Сочи станет 28 декабря. В этот день планируется обслужить свыше 28 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, самыми популярными направлениями внутри страны в период новогодних праздников станут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Международными линиями в направлении Сочи в этот период воспользуются более 70 тысяч пассажиров. Большинство вылетов приходится на Стамбул, Ереван и Дубай, добавили в авиагавани.
https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865938244.html
сочи
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_163:0:2782:1964_1920x0_80_0_0_9870808e21b74f5d95e12b5961835c22.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, москва, санкт-петербург
Бизнес, СОЧИ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники
Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники