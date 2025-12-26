https://1prime.ru/20251226/rossiya-865961945.html

Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники

Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники - 26.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек в новогодние праздники

Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники, пиковая нагрузка ожидается 28 декабря, сообщили в сочинской авиагавани. | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26T21:47+0300

2025-12-26T21:47+0300

2025-12-26T21:47+0300

бизнес

сочи

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/83936/09/839360905_0:154:2947:1811_1920x0_80_0_0_eed760dcc689dfd8ceaa3a052bc86051.jpg

СОЧИ, 26 дек - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники, пиковая нагрузка ожидается 28 декабря, сообщили в сочинской авиагавани. "В период новогодних праздников — с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч человек. Полеты будут совершаться по 23 международным и 44 внутренним направлениям. По прогнозам, пиковым днем в аэропорту Сочи станет 28 декабря. В этот день планируется обслужить свыше 28 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, самыми популярными направлениями внутри страны в период новогодних праздников станут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Международными линиями в направлении Сочи в этот период воспользуются более 70 тысяч пассажиров. Большинство вылетов приходится на Стамбул, Ереван и Дубай, добавили в авиагавани.

https://1prime.ru/20251226/aeroflot-865938244.html

сочи

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, москва, санкт-петербург