Россотрудничество планирует связать сервис "Карта Родина" с "Госуслугами"

2025-12-26T01:52+0300

2025-12-26T01:52+0300

2025-12-26T01:57+0300

бизнес

россия

армения

узбекистан

киргизия

россотрудничество

минцифры

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россотрудничество планирует связать сервис "Карта Родина" с порталом "Госуслуги", подтвердил начальник управления информполитики Россотрудничества Антон Черменский. С помощью сервиса "Карта Родина" россияне, проживающие за рубежом, могут получить, например, квалифицированную электронную цифровую подпись, возможность подать заявку на обучение, репатриироваться в Россию. Сейчас "Карта Родина" работает за рубежом без ограничений, но "Госуслуги" недоступны без VPN. "С осени 2024 года ведутся активные переговоры с Минцифры и Минэкономразвития по дальнейшему развитию проекта. В частности, достигнута договоренность об интеграции сервиса с порталом "Госуслуг", - рассказал он газете "Известия". По словам Черменского, сегодня "Карта Родина" доступна в Армении, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Он отметил, что сервис станет доступен в других государствах, если эксперимент пройдет успешно в указанных странах. Также осведомленный источник в кабмине РФ рассказал "Известиям", что в перспективе соотечественники смогут в электронном виде получить доступ к государственным и частным сервисам как на "Госуслугах".

2025

Новости

