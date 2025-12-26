Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост, более чем на 1% по основному индексу, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.21 мск подскакивает на 1,26% относительно предыдущего закрытия, до 2 748,45 пункта. Объёмы сделок остаются скромными, что типично для предпраздничной недели, а с начала декабря индекс практически не выходит из коридора 2700-2750 пунктов, отражая выжидательные настроения участников рынка, отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В пятницу, 26 декабря, российский рынок акций настроен позитивно… В составе индексов почти все бумаги вышли в плюс", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Главным событием стал сильный отчет ВТБ: за 11 месяцев чистая прибыль группы достигла 437 миллиарда рублей с ROE 17,4%, операционные доходы превысили 1 триллион рублей, а процентная маржа восстановилась до 2,1% в ноябре", - комментирует Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". В частности, акции "Норникеля" дорожают на 1,6% после заявлений Владимира Потанина о том, что компания возвращается к положительному свободному денежному потоку и по крайней мере в следующем году может возобновить выплату дивидендов, отметил Калачев. Также в лидерах роста стоимости — акции "СПБ биржи" (+4,38%), ВК (+4,18%), "Соллерса" (+3,92%), "Башнефти" (+3,31%) и "Россетей Центра и Приволжья" (+3,03%). Среди входящих в основной индекс Московской биржи бумаг дешевеют лишь акции "Абрау-Дюрсо" (−1,53%), "Инарктики (−0,6%), "Новабева" (−0,49%), "Генетико" (−0,32%) и НМТП (−0,12%). По итогам дня можно ожидать роста индекса Мосбиржи на 1%, плюс-минус 0,5 процентного пункта, заключил Калачев.
15:49 26.12.2025
 
Российский рынок акций уверенно растет днем пятницы

Российский рынок акций растет более чем на один процент

Вывеска на здании Московской биржи
