Роскачество выявило превышение опасных масел в китайских шинах

Роскачество выявило превышение опасных масел в китайских шинах - 26.12.2025, ПРАЙМ

Роскачество выявило превышение опасных масел в китайских шинах

Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности, проверенные китайские шины содержат опасные масла с превышением нормы... | 26.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-26

2025-12-26T06:15+0300

2025-12-26T06:34+0300

бизнес

роскачество

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности, проверенные китайские шины содержат опасные масла с превышением нормы в 3,2-7,7 раза, говорится в исследовании организации, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Роскачество провело исследование автомобильных шин на предмет их канцерогенной опасности. Ключевым параметром проверки стало содержание высокоароматических масел - основного источника опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)", - говорится в исследовании. "Рынок разделился. Все протестированные шины российского производства соответствуют строгому ГОСТу, в то время как все проверенные шины китайского производства опасные масла содержат, превышая безопасный порог в 3,2-7,7 раза", - добавляется там. В рамках проведенной работы Роскачество изучило 10 образцов российских и китайских шин по основному показателю ГОСТа - процентному содержанию "водородов области залива". По стандарту норма составляет не более 0,25%. Превышение показателей, допустимых в ГОСТе, зафиксировано в следующих проверенных китайских шинах: GoForm AT01 - 0,79% (превышение в 3,2 раза), Kustone Quiet Q7 - 1,10% (в 4,4 раза), Ovation VI-682 - 1,26% (в пять раз), Sunfull SF-688 - 1,31% (в 5,2 раза), Mirage MR-162 - 1,88% (в 7,5 раза), Hifly HF201 - 1,93% (в 7,7 раза). В то же время исследованные российские образцы полностью соответствуют национальному стандарту: Cordiant Snow Cross - 0,12%, Pirelli Scorpion Ice Zero 2 - 0,17%, Ikon tyres Autograph Aqua 3 SUV - 0,18%, Kama NU-301 - 0,20%. В Роскачестве объяснили, что источником опасности в шинах являются дешевые высокоароматические масла, которые используются для удешевления производства. В них содержатся вредные вещества, в том числе бензапирен, который признан канцерогеном наравне с табаком и асбестом. Вместе с частицами шин они попадают в воздух и водоемы, оседают около дорог. Там также отметили, что после переработки шины могут использоваться для покрытия детских площадок или в качестве добавки в асфальт. Тем самым продолжается нанесение вреда окружающей среде. Эксперты посоветовали при покупке шин обращать внимание на продукцию, изготовленную в соответствии с ГОСТом. "Крайне низкая цена может быть достигнута за счет использования опасного для здоровья сырья", - подчеркнули там.

2025

