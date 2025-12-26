Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251226/tramp-865960227.html
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ - 26.12.2025, ПРАЙМ
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
Намеченная встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским демонстрирует значительный прогресс в мирных переговорах, сообщает портал... | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T20:45+0300
2025-12-26T20:45+0300
спецоперация на украине
сша
украина
европа
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Намеченная встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским демонстрирует значительный прогресс в мирных переговорах, сообщает портал Axios. "Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению", — говорится в материале.В пятницу журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. По данным источника, большинство аспектов соглашения между США и Украиной уже согласовано, включая гарантии безопасности, которые Украина должна получить от Соединенных Штатов и Европы. Трамп 25 ноября в Truth Social заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским возможна только тогда, когда соглашение о завершении конфликта будет окончательным или на завершающей стадии.
https://1prime.ru/20251224/tramp-865878694.html
https://1prime.ru/20251226/ssha-865959869.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
20:45 26.12.2025
 
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ

Axios: договоренность о встрече Трампа с Зеленским говорит о прогрессе в переговорах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Намеченная встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским демонстрирует значительный прогресс в мирных переговорах, сообщает портал Axios.
"Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России
24 декабря, 16:20
В пятницу журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. По данным источника, большинство аспектов соглашения между США и Украиной уже согласовано, включая гарантии безопасности, которые Украина должна получить от Соединенных Штатов и Европы.
Трамп 25 ноября в Truth Social заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским возможна только тогда, когда соглашение о завершении конфликта будет окончательным или на завершающей стадии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Зеленский хочет перетянуть Трампа на сторону "партии войны", заявил Слуцкий
20:41
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала