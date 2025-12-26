https://1prime.ru/20251226/tramp-865960227.html
Скорая встреча Зеленского и Трампа вызвала переполох в СМИ
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Намеченная встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским демонстрирует значительный прогресс в мирных переговорах, сообщает портал Axios. "Встреча свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению", — говорится в материале.В пятницу журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на украинского чиновника, сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. По данным источника, большинство аспектов соглашения между США и Украиной уже согласовано, включая гарантии безопасности, которые Украина должна получить от Соединенных Штатов и Европы. Трамп 25 ноября в Truth Social заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским возможна только тогда, когда соглашение о завершении конфликта будет окончательным или на завершающей стадии.
сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
