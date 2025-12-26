https://1prime.ru/20251226/ukraina-865960842.html

"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину

"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину - 26.12.2025, ПРАЙМ

"Вот и все!" Во Франции резко высказались об отправке войск на Украину

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил критику в адрес заявления главы "Европейской народной партии" в... | 26.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X выразил критику в адрес заявления главы "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфреда Вебера об отправке войск на Украину под флагом ЕС. "Ну вот и все! Проевропейцы такие предсказуемые! <…> Это просто возмутительно! Очевидно, что это способ навязать людям идею о "европейской армии", что и является единственной реальной целью всей этой драмы против России!" — написал он.Политик также подчеркнул, что французским солдатам "нечего делать на Украине" и они никогда "не нацепят синее кухонное полотенце со звездочками" на национальную военную форму.В пятницу немецкое издание Die Zeit сообщило, что Манфред Вебер предложил отправить военные подразделения из европейских стран на Украину под флагом Евросоюза. В сентябре в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Президент Франции по итогам заявил, что 26 стран выразили готовность разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня. МИД России ранее обозначил, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине недопустим для России и может привести к серьёзной эскалации. Заявления о возможности размещения контингента из стран альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

