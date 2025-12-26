https://1prime.ru/20251226/ukraina-865964643.html

"Десятки стран". СМИ раскрыли, что ЕС пообещал Зеленскому в январе

"Десятки стран". СМИ раскрыли, что ЕС пообещал Зеленскому в январе - 26.12.2025, ПРАЙМ

"Десятки стран". СМИ раскрыли, что ЕС пообещал Зеленскому в январе

26.12.2025 — Европа планирует в январе предоставить Украине ясную информацию о гарантиях безопасности, сообщает Euractiv со ссылкой на источник из Елисейского дворца.

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Европа планирует в январе предоставить Украине ясную информацию о гарантиях безопасности, сообщает Euractiv со ссылкой на источник из Елисейского дворца. "Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце. Ожидается, что гарантии будут урегулированы оперативно, что даст Украине четкое представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка", — говорится в публикации.В материале отмечается, что "десятки стран, во главе с Францией и Великобританией, на протяжении нескольких месяцев" работали над подготовкой гарантий безопасности для Киева. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США согласовали предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва и Вашингтон достигли понимания о необходимости возврата Украины к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала независимость Украины в 1991 году. Американская администрация ранее сообщала о разработке плана по урегулированию на Украине. В свою очередь, в Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

