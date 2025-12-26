https://1prime.ru/20251226/vrach-865929989.html

Врач из Приморья спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета

Врач из Приморья спасла жизнь гражданке КНДР на борту самолета

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – ПРАЙМ. Врач из Приморья на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, спасла жизнь гражданке КНДР, у которой развился анафилактический шок, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. Собеседник агентства рассказал, что врач-педиатр Ольга Теберекова направлялась из Владивостока в Москву после очередного курса химиотерапии на обследование. "Самочувствие врача было непростым… Спустя около трёх часов после вылета экипаж по громкой связи объявил о необходимости оказания экстренной медицинской помощи. Одной из пассажирок внезапно стало плохо. Состояние девушки стремительно ухудшалось: появилось угнетение сознания, развился выраженный отёк языка, резко снизилось артериальное давление, возникли нарушения сердечного ритма. Совокупность этих симптомов указывала на развитие анафилактического шока", - отметили в минздраве. В ведомстве рассказали, что связи с землей на борту не было, а пациентка не говорила ни по-русски, ни по-английски. Врач начала оказывать помощь девушке. "До посадки в Москве оставалось более пяти часов, и в какой-то момент стало очевидно: счёт идёт на минуты. Потребовалось обеспечение венозного доступа, экстренное введение адреналина, инфузионная терапия и постоянная кислородная поддержка. Медицинская помощь оказывалась непосредственно в салоне самолёта, пассажирские кресла разложили для горизонтального положения пациентки", - сообщил собеседник агентства. В первые три часа пациентка была нестабильна, пришлось вновь вводить адреналин, рассказали в министерстве. "Медицинскую помощь удалось оказать своевременно и эффективно благодаря полной комплектации бортовой аптечки и четкому исполнению членами экипажа моих указаний", – привели в минздраве слова Теберековой. В оказании помощи участвовали также бортпроводники, и пассажиры. Совместными усилиями удавалось поддерживать уровень сатурации и проводить инфузию. На протяжении шести часов велось динамическое наблюдение. Постепенно отёк языка уменьшился, нормализовался уровень сознания, стабилизировались жизненно важные показатели. Удалось избежать внеплановой экстренной посадки. В аэропорту Шереметьево пациентку передали бригаде "скорой". "Мне помогали все – бортпроводники и пассажиры, русскоязычные и граждане Кореи. Все понимали серьёзность ситуации. Это было настоящее единение людей во имя спасения жизни, когда каждый понимал ответственность и делал всё возможное", – добавила врач.

