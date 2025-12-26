https://1prime.ru/20251226/zoloto-865919875.html

"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м

"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м

МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Впервые в истории больше 4500 долларов за унцию — из-за геополитики на золото в уходящем году был особый спрос. Чего ждать в 2026-м и стоит ли вкладываться в драгметалл — в материале Прайм.Актив-убежищеОбострение американо-венесуэльских отношений пугает неопределенностью и заставляет инвесторов искать убежище в защитных активах, в том числе в золоте.Напомним, 10 декабря Соединенные Штаты захватили крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Неделю спустя Дональд Трамп назвал руководство этой страны иностранной террористической организацией "за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". И предупредил: будет блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, которые следуют в Венесуэлу и из нее. Двадцатого декабря береговая охрана США захватила второй танкер, в планах еще один."Шок для Венесуэлы будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли", — говорил ранее американский президент.Подорожание золота также связано с ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в следующем году и общемировой тенденцией уменьшения доли операций в долларах, добавляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Виктория Заболоцкая.Кроме того, в предновогодние праздники всегда повышается спрос на ювелирные изделия. В США и ЕС — это Рождество и День благодарения, в России — Новый год и Рождество. В Азии эти дни считаются самыми благоприятными для свадеб. Ювелиры запасаются золотом, дополнительно разогревая цены, добавляет эксперт.В целом в этом году котировки драгметалла прибавили больше 70%. Такого не было с 1979-го."Следующий ориентир для золота —4600 за унцию, а для серебра — 75 к концу года", — отметил в беседе с Reuters старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф.Прогноз на 2026-йВ наступающем году такой же динамики ждать не стоит, считает экономист Андрей Бархота."Природа золота очень сильно отличается от тех же криптовалют, потенциал роста доходности не резиновый", —объясняет он.По его мнению, максимум в 2026-м — плюс20%.Руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь, в свою очередь полагает, что в 2026-м золото удержит среднегодовой диапазон в 4200-4800 тысячи."А при связке "мягкая ФРС + слабый доллар + устойчивые покупки ЦБ"появятся шансы на 5000–5200", — уточняет он.По прогнозам J.P. Morgan, в четвертом квартале 2026-го котировки достигнут 5055 долларов."Такая цена способствует сохранению интереса к драгметаллу крупных инвесторов, центральных банков и ETF-фондов. В России спрос на золото также ожидается высоким, что связано с дедолларизацией национальной экономики, а также стремлением населения защитить сбережения от инфляционных рисков", — указывает Заболоцкая.Часть портфеля"Главное достоинство инвестирования в золото — это гарантированное сохранение средств в любых условиях", —добавляет она.В России можно купить физическое золото или открыть обезличенный металлический счет (ОМС)."Разумная часть диверсифицированного портфеля в драгметалле — в пределах 10–20%", — считает СЕО европейского брокера Mind Money (ex “Церих”) Юлия Хандошко.По мнению Андрея Бархоты, если формировать консервативный портфель, то депозитов должно быть в два раза больше, чем открытых позиций в золоте. Тогда доходность более предсказуема.

