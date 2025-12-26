Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м
07:07 26.12.2025
 
"Потенциал — не резиновый": что будет с золотом в 2026-м

Светлана Медведева
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Впервые в истории больше 4500 долларов за унцию — из-за геополитики на золото в уходящем году был особый спрос. Чего ждать в 2026-м и стоит ли вкладываться в драгметалл — в материале Прайм.
Актив-убежище

Обострение американо-венесуэльских отношений пугает неопределенностью и заставляет инвесторов искать убежище в защитных активах, в том числе в золоте.
Напомним, 10 декабря Соединенные Штаты захватили крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Неделю спустя Дональд Трамп назвал руководство этой страны иностранной террористической организацией "за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". И предупредил: будет блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, которые следуют в Венесуэлу и из нее. Двадцатого декабря береговая охрана США захватила второй танкер, в планах еще один.
"Шок для Венесуэлы будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли", — говорил ранее американский президент.
Подорожание золота также связано с ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США в следующем году и общемировой тенденцией уменьшения доли операций в долларах, добавляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Виктория Заболоцкая.
Кроме того, в предновогодние праздники всегда повышается спрос на ювелирные изделия. В США и ЕС — это Рождество и День благодарения, в России — Новый год и Рождество. В Азии эти дни считаются самыми благоприятными для свадеб. Ювелиры запасаются золотом, дополнительно разогревая цены, добавляет эксперт.
В целом в этом году котировки драгметалла прибавили больше 70%. Такого не было с 1979-го.
"Следующий ориентир для золота —4600 за унцию, а для серебра — 75 к концу года", — отметил в беседе с Reuters старший аналитик Kitco Metals Джим Уайкофф.

Прогноз на 2026-й

В наступающем году такой же динамики ждать не стоит, считает экономист Андрей Бархота.
"Природа золота очень сильно отличается от тех же криптовалют, потенциал роста доходности не резиновый", —объясняет он.
По его мнению, максимум в 2026-м — плюс20%.
Руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь, в свою очередь полагает, что в 2026-м золото удержит среднегодовой диапазон в 4200-4800 тысячи.
"А при связке "мягкая ФРС + слабый доллар + устойчивые покупки ЦБ"появятся шансы на 5000–5200", — уточняет он.
По прогнозам J.P. Morgan, в четвертом квартале 2026-го котировки достигнут 5055 долларов.
"Такая цена способствует сохранению интереса к драгметаллу крупных инвесторов, центральных банков и ETF-фондов. В России спрос на золото также ожидается высоким, что связано с дедолларизацией национальной экономики, а также стремлением населения защитить сбережения от инфляционных рисков", — указывает Заболоцкая.
Часть портфеля

"Главное достоинство инвестирования в золото — это гарантированное сохранение средств в любых условиях", —добавляет она.
В России можно купить физическое золото или открыть обезличенный металлический счет (ОМС).
"Разумная часть диверсифицированного портфеля в драгметалле — в пределах 10–20%", — считает СЕО европейского брокера Mind Money (ex “Церих”) Юлия Хандошко.
По мнению Андрея Бархоты, если формировать консервативный портфель, то депозитов должно быть в два раза больше, чем открытых позиций в золоте. Тогда доходность более предсказуема.
 
