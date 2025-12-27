https://1prime.ru/20251227/donetsk-865977146.html

В Донецке построят флагманский проект с бизнес-центрами

ДОНЕЦК, 27 дек – ПРАЙМ. Многофункциональный флагманский проект с бизнес-центрами, торгово-развлекательной инфраструктурой и жилыми комплексами "Донбасс-Сити" будет возведен в Донецке, сообщил в рамках совещания с главой ДНР Денисом Пушилиным генеральный директор компании специализированного застройщика "Линия жизни" Руслан Теряев. "Донбасс-Сити" – флагманский многофункциональный проект с бизнес-центрами, торгово-развлекательной инфраструктурой и жилыми комплексами. Локационный участок расположен в самом сердце центра Донецка - в Киевском районе, по соседству со стадионом "Донбасс-Арена" и Центральным парком имени Ленинского-Комсомола. Предусмотрена застройка территории площадью 18,75 гектара, размещение бизнес-центра этажностью 50 этажей, двухэтажного общественного центра с киноконцертным комплексом, размещение 24-этажного выставочного комплекса, размещение жилой застройки - степень комфортности жилья - комфорт, бизнес, премиум и элит-класс", - сказал Теряев. Он добавил, что в рамках комплекса будет размещение торговых центров, детского дошкольного учреждения на 220 мест и школы на 500 человек, создание двухэтажного подземного паркинга, что сделает данный проект одним из самых масштабных среди реализуемых не только на территории города Донецка, но и на территории Донецкой Народной Республики.

