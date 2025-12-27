В Донецке построят флагманский проект с бизнес-центрами

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251227/donetsk-865977146.html
2025-12-27T15:12+0300
2025-12-27T15:12+0300
бизнес
донецк
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ce360832614bd66bf40c3e3bfb9e959.jpg
https://1prime.ru/20251025/vosstanovlenie-863923853.html
донецк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569823_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90932aa9ef2cc6b728d2fbddbcdc93b9.jpg
бизнес, донецк, денис пушилин
Бизнес, Донецк, Денис Пушилин
15:12 27.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2025
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 27 дек – ПРАЙМ. Многофункциональный флагманский проект с бизнес-центрами, торгово-развлекательной инфраструктурой и жилыми комплексами "Донбасс-Сити" будет возведен в Донецке, сообщил в рамках совещания с главой ДНР Денисом Пушилиным генеральный директор компании специализированного застройщика "Линия жизни" Руслан Теряев.
"Донбасс-Сити" – флагманский многофункциональный проект с бизнес-центрами, торгово-развлекательной инфраструктурой и жилыми комплексами. Локационный участок расположен в самом сердце центра Донецка - в Киевском районе, по соседству со стадионом "Донбасс-Арена" и Центральным парком имени Ленинского-Комсомола. Предусмотрена застройка территории площадью 18,75 гектара, размещение бизнес-центра этажностью 50 этажей, двухэтажного общественного центра с киноконцертным комплексом, размещение 24-этажного выставочного комплекса, размещение жилой застройки - степень комфортности жилья - комфорт, бизнес, премиум и элит-класс", - сказал Теряев.
Он добавил, что в рамках комплекса будет размещение торговых центров, детского дошкольного учреждения на 220 мест и школы на 500 человек, создание двухэтажного подземного паркинга, что сделает данный проект одним из самых масштабных среди реализуемых не только на территории города Донецка, но и на территории Донецкой Народной Республики.
