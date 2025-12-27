ФПК не планирует вводить в форму проводников кеды и кроссовки

https://1prime.ru/20251227/fpk-865967986.html

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует вводить в форму проводников поездов дальнего следования кеды и кроссовки, сообщили РИА Новости в компании. Кеды и кроссовки есть в форменной одежде некоторых российских авиакомпаний. Например, кожаные кеды можно носить на работе бортпроводникам авиакомпании Smartavia. S7 Airlines ("Сибирь") с ноября сделала для бортпроводников опцию носить кроссовки. "В настоящее время такие нововведения не планируются", - ответили в ФПК на вопрос, разрешает ли компания проводникам поездов носить на работе кроссовки или кеды и планируется ли вводить их к форме. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

