https://1prime.ru/20251227/fpk-865967986.html
ФПК не планирует вводить в форму проводников кеды и кроссовки
ФПК не планирует вводить в форму проводников кеды и кроссовки - 27.12.2025, ПРАЙМ
ФПК не планирует вводить в форму проводников кеды и кроссовки
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует вводить в форму проводников поездов дальнего следования кеды и кроссовки, сообщили РИА... | 27.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-27T02:38+0300
2025-12-27T02:38+0300
2025-12-27T02:38+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865967986.jpg?1766792290
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует вводить в форму проводников поездов дальнего следования кеды и кроссовки, сообщили РИА Новости в компании.
Кеды и кроссовки есть в форменной одежде некоторых российских авиакомпаний. Например, кожаные кеды можно носить на работе бортпроводникам авиакомпании Smartavia. S7 Airlines ("Сибирь") с ноября сделала для бортпроводников опцию носить кроссовки.
"В настоящее время такие нововведения не планируются", - ответили в ФПК на вопрос, разрешает ли компания проводникам поездов носить на работе кроссовки или кеды и планируется ли вводить их к форме.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
ФПК не планирует вводить в форму проводников кеды и кроссовки
ФПК не планирует вводить кеды и кроссовки в форму проводников поездов дальнего следования
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует вводить в форму проводников поездов дальнего следования кеды и кроссовки, сообщили РИА Новости в компании.
Кеды и кроссовки есть в форменной одежде некоторых российских авиакомпаний. Например, кожаные кеды можно носить на работе бортпроводникам авиакомпании Smartavia. S7 Airlines ("Сибирь") с ноября сделала для бортпроводников опцию носить кроссовки.
"В настоящее время такие нововведения не планируются", - ответили в ФПК на вопрос, разрешает ли компания проводникам поездов носить на работе кроссовки или кеды и планируется ли вводить их к форме.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.