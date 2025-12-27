https://1prime.ru/20251227/kolumbija-865968156.html
Колумбия может установить прямое авиасообщение с Россией
Колумбия может установить прямое авиасообщение с Россией
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Колумбия планирует подумать над возможностью установления прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.
По словам главы дипмиссии, в октябре прошла встреча колумбийской стороны с несколькими российскими компаниями, и этот вопрос поднимался среди других тем.
"В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами", - сказал он в беседе с агентством.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 30 декабря в 10.00 мск.
